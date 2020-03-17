إعلامية لبنانية: زوجة قصي خولي تعزف بنادي ليلي

2020/03/17 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن علاقة الفنان السوري قصي خولي بزوجته التونسية مديحة الحمداني موضحًة عدة أمور بشأنها، إذْ قالت إن قصي خولي تعرّف عليها في (ملهى ليلي) بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لافتًة إلى أنها تُعرف في ذاك المكان باسم “ماتيلدا”.وأكدت نضال الأحمدية في مقطع فيديو لها، نقلته “نورت” وتناولته العديد من […]

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