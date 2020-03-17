النظام النباتي يقلل خطر السكتة الدماغية

2020/03/17 | 03:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توصلت نتائج دراسة تايوانية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يحتوي بشكل أساسي على المكسرات والصويا والخضروات يقلل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.وأظهرت النتائج أن الطعام النباتي يقلّل خطر السكتة الدماغية بنسبة 48 بالمائة م مواصلة النباتي أكل البيض.ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيورولوجي” التي تصدرها “أمريكان أكاديمي أوف نيورولوجي”.وتمتاز الدراسة […]

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