رفض شديد يؤجل تكليف الزرفي.. والعصائب تهدد: سنقلبها على العملاء

2020/03/17 | 03:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد معلومات شبه مؤكدة عن تكليفه بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تراجع رئيس الجمهورية برهم صالح، عن الإعلان رسميًا عن عدنان الزرفي كمرشح لتشكيل الحكومة، إثر اعتراض أطراف موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح بزعامة العامري وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

تأجل إعلان تكليف الزرفي بعد اعتراض شديد من قبل أطراف موالية لإيران

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في رئاسة الجمهورية وصفته بالمطلع، قوله، إن "رئيس الجمهورية لم يكلف رسميًا، حتى الآن، أي شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة".

وتقول مصادر سياسية لـ"الترا عراق"، إن تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون فضلًا عن حركة عصائب أهل الحق، رفضت بشدة تكليف الزرفي، مشيرة إلى أن بعض تلك الأطراف تتهم الزرفي بالمسؤولية عن حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف.

من جانبه قال جواد الطليباوي، القيادي في حركة العصائب في بيان له، "قلناها سابقًا ونقولها اليوم، لن يمرر أي شخص لرئاسة الوزراء خلافًا لإرادة الشعب".

وأضاف، أن "هناك مؤامرة تحاك في الظلام لكي تمرر بعض الأسماء ومنهم (الزرفي)، وهذه خيانة لدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين"، مشددًا بالقول "لن نسكت وسنقلب عاليها سافلها على الأسياد والعملاء والمتأمرين".

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