الجانب المضيء والجانب المظلم

2020/03/17 | 03:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع فاتح عبد السلام العالم‭ ‬من‭ ‬شرقه‭ ‬الى‭ ‬غربه،‭ ‬يتطلع‭ ‬بحماس‭ ‬شديد‭ ‬الى‭ ‬التجربة‭ ‬البشرية‭ ‬الأولى‭ ‬للقاح‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬هناك‭ ‬سيدة‭ ‬تبرعت‭ ‬لتكون‭ ‬الفدائية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬الملايين‭ .‬ودائماً‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬متبرعون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬المحن‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬تُبتلى‭ ‬بها‭ ‬الشعوب‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬والأوبئة‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ .‬ اللقاح‭ ‬الموعود‭ […]

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