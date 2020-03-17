مصائبُ كورونا عند قومٍ فوائدُ – علي السوداني

2020/03/17 | 03:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمّا‭ ‬القوم‭ ‬الذين‭ ‬رسمناهم‭ ‬فوق‭ ‬تاج‭ ‬مكتوبنا‭ ‬الليلةَ‭ ‬،‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬الكائنات‭ ‬البشرية‭ ‬الشاذة‭ ‬الملعونة‭ ‬غير‭ ‬السويّة‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬يشبهون‭ ‬أشباههم‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬الحروب‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬حظ‭ ‬الأوادم‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬قلة‭ ‬قليلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الحب‭ ‬الإنساني‭ ‬الراسخ‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬تخافوا‭ ‬منهم‭ ‬أبداً‭ ‬ولا‭ ‬تحزنوا‭ ‬ولا‭ ‬تقنطوا‭ ‬ولا‭ ‬تيأسوا‭ ‬،‭ […]

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