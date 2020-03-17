2020/03/17 | 03:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمّا القوم الذين رسمناهم فوق تاج مكتوبنا الليلةَ ، فهم من الكائنات البشرية الشاذة الملعونة غير السويّة ، وهم يشبهون أشباههم من تجار الحروب والكوارث الطبيعية وما حولها ، ومن حسن حظ الأوادم أنّ هؤلاء هم قلة قليلة بمواجهة الحب الإنساني الراسخ ، لذلك لا تخافوا منهم أبداً ولا تحزنوا ولا تقنطوا ولا تيأسوا ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصائبُ كورونا عند قومٍ فوائدُ – علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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