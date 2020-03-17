خسارة‭ ‬مليارية‭ ‬لمالك‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬وتهمة‭ ‬ثانية‭ ‬لرونالدينيو‭ ‬

2020/03/17 | 03:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في‭ ‬اطار‭ ‬الاثار‭ ‬الكارثية‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬اعلنت‭ ‬صحيفة–‭ ‬صن‭ ‬–‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬بأن‭ ‬مالك‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬الروسي‭ ‬الشهير‭ ‬رامون‭ ‬أبراموفيتش‭ ‬تعرض‭ ‬إلي‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدل‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ .‬ وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬الصحيفة‭ ‬بأن‭ ‬خسائر‭ ‬أبراموفيتش‭ ‬خسر‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيها‭ ‬استرلينا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ […]

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