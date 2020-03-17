2020/03/17 | 03:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اطار الاثار الكارثية لفيروس كورونا المستجد اعلنت صحيفة– صن – البريطانية في تقرير لها بأن مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رجل أعمال الروسي الشهير رامون أبراموفيتش تعرض إلي خسائر مالية كبيرة جدل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا . وبحسب تقرير الصحيفة بأن خسائر أبراموفيتش خسر 2.4 مليار جنيها استرلينا خلال العام الجاري بسبب وباء كورونا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة مليارية لمالك نادي تشيلسي وتهمة ثانية لرونالدينيو ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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