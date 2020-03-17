وسائل إعلام عراقية: اعتراضات أرجأت تكليف رئيس وزراء جديد

2020/03/17 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الرئيس العراقي برهم صالح، عن إعلان تكليف رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وقرر التريث قبل إعلان التكليف الرسمي حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفق ما كشفت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد عقد اجتماع حاسم، فجر الثلاثاء، في قصر السلام، انضم إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالتزامن مع وصول الزرفي بطلب من الرئيس صالح.وأضافت المصادر أن اعتراض كتل دولة القانون وبدر والصادقون على ترشيح الزرفي، وراء تأجيل التكليف رسميا.

ونقلت وسائل إعلام عن بعض النواب أن ترشيح الزرفي جاء ضمن قائمة ضمت ثلاثة أسماء تجري المفاضلة بينها، وهم نعيم السهيل ومحمد شياع السوداني، إضافة إلى الزرفي.

والزرفي من مواليد النجف عام 1966، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية منذ 1983، وتولى منصب محافظ النجف، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.





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