موقف جديد من فصائل السيستاني بشأن الحشد الشعبي

2020/03/17 | 04:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشددت 4 فصائل مسلحة موالية للمرجعية الدينية العليا، على ضرورة ابتعاد الحشد الشعبي عن سياسة المحاور.

دعت الفصائل إلى ابعاد الحشد الشعبي عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية

وجاءالموقف الجديد بعد التصعيد الجديد بين ميليشيات موالية لإيران وبين القوات الأمريكية تمثل بقصف متبادل.

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وأعلن قادة تشكيلات (لواء انصار المرجعية، فرقة العباس القتالية، فرقة الامام علي القتالية ولواء علي الأكبر)، عن موقفهم بعد اجتماع بممثل المرجع الأعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، يوم الإثنين 16 آذار/مارس.

وأكد الاجتماع، وفق بيان للمجتمعين، على أن "الحشد الشعبي هو نتاج الفتوى المباركة لمرجعية النجف العليا، ولابد ان يبتعد الحشد عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية وأن يركز اهتمامه في محاربة داعش ورعاية المناطق المحررة، وأن يكون مندرجًا ضمن سلطة الدولة العراقية".

كما أكدت التشكيلات، على أحقية قوات الحشد الشعبي وأهمية وجودها في حفظ الأمن.

وقال قائد فرقة "الإمام علي"، طاهر الخاقاني، إن الاجتماع جرى بحضور قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، وقائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، وآمر لواء علي الاكبر اللواء علي الحمداني، موضحًا أن "هذه اللقاءات مستمرة، وتبلور عن الاجتماع تحديد النقاط الرئيسية التي ممكن التباحث حولها، حيث وصل المجتمعون إلى نتائج إيجابية".

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