2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول وفاة بفيروس كورونا في الخليج عمان — الخرطوم – الزمان الرباط - عبدالحق بن رحمون أعلنت الحكومة الأردنية إنها ستفرض اعتبارا من الإثنين حجرا صحيا إلزامياً مدته 14 يوما على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.
فيما سجّلت البحرين الإثنين أول حالة وفاة بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يحجر القادمين أسبوعين والمغرب يعلن حزمة اجراءات والطوارىء في السودان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما سجّلت البحرين الإثنين أول حالة وفاة بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يحجر القادمين أسبوعين والمغرب يعلن حزمة اجراءات والطوارىء في السودان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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