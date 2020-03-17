الأردن‭ ‬يحجر‭ ‬القادمين‭ ‬أسبوعين‭ ‬والمغرب‭ ‬يعلن‭ ‬حزمة‭ ‬اجراءات‭ ‬والطوارىء‭ ‬في‭ ‬السودان

2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول‭ ‬وفاة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬الخليج عمان‭ ‬—‭ ‬الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬الرباط‭ ‬‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬إنها‭ ‬ستفرض‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬حجرا‭ ‬صحيا‭ ‬إلزامياً‭ ‬مدته‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬المطارات‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬بهدف‭ ‬احتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬فيما‭ ‬سجّلت‭ ‬البحرين‭ ‬الإثنين‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬بفيروس‭ […]

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