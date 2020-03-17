2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – الزمان أغلقت إيران أربعة مواقع دينية رئيسية في كافة أنحاء البلاد الاثنين كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد الإعلام الرسمي. وذكر التلفزيون الرسمي الرسمي أنه “بناء على أوامر لجنة مكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة”، أغلق مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة في قم ومرقد الشاه عبد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تغلق أربعة مواقع دينية وتعلن وفاة مسؤول في مجلس تعيين المرشد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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