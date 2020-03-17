ايران‭ ‬تغلق‭ ‬أربعة‭ ‬مواقع‭ ‬دينية‭ ‬وتعلن‭ ‬وفاة‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬تعيين‭ ‬المرشد

2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ أغلقت‭ ‬إيران‭ ‬أربعة‭ ‬مواقع‭ ‬دينية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬الاثنين‭ ‬كتدبير‭ ‬وقائي‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭.‬ وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الرسمي‭ ‬أنه‭ ‬“بناء‭ ‬على‭ ‬أوامر‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة”،‭ ‬أغلق‭ ‬مقام‭ ‬الإمام‭ ‬الرضا‭ ‬في‭ ‬مشهد،‭ ‬ومقام‭ ‬فاطمة‭ ‬المعصومة‭ ‬في‭ ‬قم‭ ‬ومرقد‭ ‬الشاه‭ ‬عبد‭ […]

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