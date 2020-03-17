2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القدس-(أ ف ب) – بيروت – الزمان كُلف رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد الإطاحة ببنيامين نتانياهو. سطع نجم الرجل البالغ من العمر (60 عاما) ويعرف نفسه على أنه براغماتيا في مواجهة الأيديولوجيات اليمينية المتشددة، بعد أن أعلن عن ترشحه للانتخابات العام الماضي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن هو رئيس الأركان السابق بيني غانتس الذي أطاح نتانياهو؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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