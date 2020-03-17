مَن‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬السابق‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬نتانياهو؟

2020/03/17 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ كُلف‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬السابق‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رؤوفين‭ ‬ريفلين‭ ‬بمهمة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬ببنيامين‭ ‬نتانياهو‭.‬ سطع‭ ‬نجم‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬(60‭ ‬عاما)‭ ‬ويعرف‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬براغماتيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬اليمينية‭ ‬المتشددة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ […]

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