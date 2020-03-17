محامية قتيل منزل نانسي: زوجها تعمّد القتل

2020/03/17 | 04:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعدما تركت المحامية رهاب بيطار محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم محمد الموسى، المهتمين بالقضية في حيرة من أمرهم، إثر تغريدتها التي نشرتها يوم أمس بخصوص نتيجة التقرير الطبي الذي صدر بعد تشريح جثمان محمد الموسى، عادت لتنشر فيديو تكشف فيه تفاصيل جديدة قالت إنها تؤكد نية زوج عجرم فادي هاشم الإجهاز على القتيل.[…]

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