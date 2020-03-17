ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض كورونا؟

2020/03/17 | 04:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وصل فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 100 دولة حتى الآن، وتجاوز عدد الإصابات المُبلغ عنها 100 ألف مع آلاف الوفيات.ولا يزال الكثيرون يجهلون أعراض المرض، وما يجب عليهم فعله إذا شعروا بأعراض مماثلة لتلك التي تصيب مرضى فيروس كورونا.تقول الدكتورة ليندا أنيجاو المختصة بالأمراض الباطنية “إن الأعراض مشابهة إلى حد […]

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