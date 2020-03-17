الكشف‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬للقاح‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬

2020/03/17 | 04:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزل‭ ‬أوربا‭ ‬جواً‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬وماكرون‭: ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬ واشنطن‭ ‬—‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬بلومبرغ،‭ ‬الإثنين،‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬لقاح‭ ‬محتمل‭ ‬لعلاج‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬(كوفيد19-)‭.‬ وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الشخص‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬للتجربة‭ ‬تلقى‭ ‬اليوم‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاح‭ […]

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