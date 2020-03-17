2020/03/17 | 04:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عزل أوربا جواً عن العالم وماكرون: نحن في حالة حرب واشنطن — برلين – الزمان باريس – الزمان اعلنت وكالة أنباء بلومبرغ، الإثنين، عن بدء أول تجربة طبية على البشر للوصول إلى لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وقالت الوكالة إن الشخص الأول الذي خضع للتجربة تلقى اليوم جرعة من اللقاح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أول تجربة للقاح فيروس كورونا على البشر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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