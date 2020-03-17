اغسل يديك بعد لمس هذه الأشياء للوقاية من كورونا

2020/03/17 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشدد توصيات منظمة الصحة العالمية على تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأهمها البقاء على مسافة لا تقل عن متر من أي شخص يعطس أو يسعل، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بكحول مطهّر بعد لمس بعض الأسطح، وعدم لمس العين أو الأنف أو الفم قبل التأكد من نظافتهما.وتحث التوصيات على […]

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