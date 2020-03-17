مسلسلات رمضان في أزمة بسبب كورونا

2020/03/17 | 06:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ألقى وباء كورونا بظلاله على مجرى تصوير مسلسلات شهر رمضان القادم، وذلك بعد بيان نقابة المهن التمثيلية عن تأجيل مشاهد المجاميع وعدم السفر إلى الخارج.وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً جاء فيه: “انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير كافة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي جاء في مقدمتها […]

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