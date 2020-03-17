كيف تخزن وجبات الطعام في حالة العزل الصحي؟

2020/03/17 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دفع تفشي فيروس كورونا الكثيرين إلى شراء وتخزين كميات كبيرة من الأطعمة، لكن الحفاظ على هذه الأطعمة وخاصة الوجبات المطهوة لوقت طويل يحتاج إلى بعض الشروط الخاصة.وفي الوقت الذي يفضل الكثيرون تخزين المعلبات والمعكرونة والأرز والفاصولياء، يمكن تخزين بعض وجبات الطعام في الثلاجة أو المجمدة، حتى لا تضطر ربة المنزل للطهي بشكل يومي.[…]

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