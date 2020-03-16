فيديو.. إيرانيون يحاولون الدخول عنوة لمواقع دينية شهيرة بعد قرار إغلاقها

بحسب إرم.ووصفت وكالة أنباء ”رجا نيوز“، المحتجين على إغلاق المرقد بأنهم ”جماعة صغيرة“، قامت قوات الأمن بالتعامل معهم لإخراج من مرقد المعصومة وإغلاقه من جديد.ويأتي قرار السلطات الإيرانية بإغلاق الأضرحة والمواقع الدينية الشهيرة بعد تفشي فيروس كورونا في مختلف المدن الإيرانية، وخاصة بعدما شوهد تردد العديد من المواطنين على هذه المواقع رغم خطورة التجمعات وتحذيرات السلطات من احتمالية نقل عدوى الفيروس نتيجة الاختلاط.وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن دعوات أطلقها متطرفون شيعة في إيران لتحدي القرارات الحكومية التحذيرية لتفشي وباء كورونا، من بينها تحد لعق الأضرحة الشهيرة والذي أسفر عن اعتقال السلطات لعدد ممن أطلق هذه الحملة بعدما نشروا فيديوهات عبر مواقع التواصل.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">بعد از بیست روز چالش، بالاخره حرم معصومه مشهور به دارالشفا به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا بسته شد ولی برخی از مردم قم در جلوی حرم تجمع کرده و به بسته شدن آن اعتراض دارند؛ زنجیره شیوع.
<a href="https://t.co/XdnpXIKogp">pic.twitter.com/XdnpXIKogp</a></p>— رضا حقيقتنژاد (@rezahn56) <a href="
بعد از شکستن درب حرم حضرت معصومه(س) در قم، نوبت به هتک حرمت حرم امام رضا(ع) رسید!جماعتی در مشهد، با فریاد حیدر حیدر! و همزمان با عربده کشی و فحاشی!! به سمت خادمان امام رضا(ع) حمله کردند تا به زور وارد حرم شوند.امشب حرمهای مطهر در ایران مورد حمله پیروان #شیعه_انگلیسی قرار گرفت.
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— حاج حیدر (@haj_haydar) March 16, 2020
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