فيديو.. إيرانيون يحاولون الدخول عنوة لمواقع دينية شهيرة بعد قرار إغلاقها

2020/03/17 | 07:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار قرار السلطات في إيران بإغلاق مواقع دينية شهيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفيظة عدد من المواطنين الذين رفضوا القرار حيث شنوا هجومًا على عدد من هذه المواقع.وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من الاثنين عن غلق أربعة مواقع دينية في كافة أنحاء البلاد كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا وهي: مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة ومسجد جمكران في قم ومرقد الشاه عبدالعظيم الحسني في العاصمة طهران“.وتداول عدد من المواطنين في إيران مقاطع فيديو توثق هجوم الجمهور على أبواب ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد.ودعا عضو البرلمان الإيراني والقيادي البارز في التيار المعتدل، علي مطهري، السلطات في محافظة قم إلى إنزال أشد العقوبات واستخدام القوة ضد من وصفهم بـ“أصحاب الأفكار الجامدة“، الذين اقتحموا مرقد فاطمة بعدما قامت السلطات بإغلاقه خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، اتهمت وسائل إعلام موالية للنظام الإيراني، أتباع المرجع الديني المتطرف صادق الشيرازي، بمحاولة إشاعة الفوضى والتعدي على مرقد فاطمة المعصومة عبر كسر أحد أبواب المرقد والدخول إليه بالقوة.بحسب إرم.ووصفت وكالة أنباء ”رجا نيوز“، المحتجين على إغلاق المرقد بأنهم ”جماعة صغيرة“، قامت قوات الأمن بالتعامل معهم لإخراج من مرقد المعصومة وإغلاقه من جديد.ويأتي قرار السلطات الإيرانية بإغلاق الأضرحة والمواقع الدينية الشهيرة بعد تفشي فيروس كورونا في مختلف المدن الإيرانية، وخاصة بعدما شوهد تردد العديد من المواطنين على هذه المواقع رغم خطورة التجمعات وتحذيرات السلطات من احتمالية نقل عدوى الفيروس نتيجة الاختلاط.وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن دعوات أطلقها متطرفون شيعة في إيران لتحدي القرارات الحكومية التحذيرية لتفشي وباء كورونا، من بينها تحد لعق الأضرحة الشهيرة والذي أسفر عن اعتقال السلطات لعدد ممن أطلق هذه الحملة بعدما نشروا فيديوهات عبر مواقع التواصل.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">بعد از بیست روز چالش، بالاخره حرم معصومه مشهور به دارالشفا به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا بسته شد ولی برخی از مردم قم در جلوی حرم تجمع کرده و به بسته شدن آن اعتراض دارند؛ زنجیره شیوع.



<a href="https://t.co/XdnpXIKogp">pic.twitter.com/XdnpXIKogp</a></p>— رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) <a href=" ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

بعد از شکستن درب حرم حضرت معصومه(س) در قم، نوبت به هتک حرمت حرم امام رضا(ع) رسید!جماعتی در مشهد، با فریاد حیدر حیدر! و همزمان با عربده کشی و فحاشی!! به سمت خادمان امام رضا(ع) حمله کردند تا به زور وارد حرم شوند.امشب حرم‌های مطهر در ایران مورد حمله پیروان #شیعه_انگلیسی قرار گرفت.



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— حاج حیدر (@haj_haydar) March 16, 2020

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