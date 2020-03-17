نائب عراقي يتحدث تلميح لبومبيو حول احتلال العراق مجددا

2020/03/17 | 08:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تيار الحكمة في العراق جاسم البخاتي، ابلاغ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي “المستقيل” عادل عبد المهدي بان بلا...

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