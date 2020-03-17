بريطانيا تنفي اي دور لها بضربات جوية بعد عملية التاجي

2020/03/17 | 08:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بريطانيا، عدم وجود اي دور لها بالضربات الجوية التي اعقبت الهجوم على قاعدة التاجي....

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