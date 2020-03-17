الكويت تضخ ما يقارب المياري دولار لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 08:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الكويتي، على ضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.جاء ذلك، في اجتماع المجلس، والذي قرر خلاله أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.وكان بنك الكويت المركزي، خفض الإثنين، سعر […]

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