عادل عامر - حوار مع الأمين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي... نستمد شرعيتنا من شعبنا لكن المعركة الآن على فرض هذه الشرعية على الخارطة السياسية الإسرائيلية بكاملها

2020/03/17 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عامر حوار مع الأمين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي...عامر: نستمد شرعيتنا من شعبنا لكن المعركة الآن على فرض هذه الشرعية على الخارطة السياسية الإسرائيلية بكاملهاحاوره: حسين مصاروةفي ظل انتخابات ثالثة خلال سنة تقريبا في إسرائيل، والنتائج التي أفرزتها من تعمق الأزمة الحكم من جهة وتقدم القائمة المشتركة من جهة أخرى وحصولها على 15 مقعد، وفي ظل التحركات السياسية الأخيرة الجارية على مستوى مس......

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