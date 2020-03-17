سمير دياب - فيروس -كورونا- وقشة بعير الرأسمالية

2020/03/17 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_دياب شغل فيروس كورونا العالم، وأعاد جدوله الأولويات بفعل قوته وسرعة انتشاره ووقوف مراكز الأبحاث الطبية عاجزة أمام معرفة أسبابه ومدة احتضانه وعلاجه لغاية اليوم.فيروس كورونا عدائي وهجومي، ومع أهمية التأكيد على الإلتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشاره لضمان صحة الناس وحياتهم.لكن ذلك لن يحجب رؤيتنا من أن هذا الفيروس شكل المحًفز الذي فضح أمراض النظام الرأسمالي المسؤول عن الفقاعات والإنهيارات ا......

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