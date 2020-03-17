ريما كتانة نزال - عن قانون حماية الأسرة ونقابة المحامين

2020/03/17 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريما_كتانة_نزال لم يكن متوقعاً من قيادة نقابة المحامين توجيه التحايا أو إرسال الورود للهيئات النسائية بمناسبة الثامن من آذار، ولكن لم يكن متوقعاً منها أيضاً أن ينشط بعض أعضاء وعضوات النقابة في جمع تواقيع القطاع لدعم موقفها أمام الرئيس ومطالبته بعدم التوقيع على قانون حماية الأسرة من العنف..للمفارقة، عملية البدء بجمع التواقيع في الثامن من آذار جاء مع بدء الحكومة في تنفيذ قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمو......

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