بؤرة تفشي فيروس كورونا تسجل اصابة وحيدة خلال 24 ساعة

2020/03/17 | 08:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الصين وفاة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، مقابل 14 وفاة يوم الأحد، بينما سجلت إصابة واحدة فقط في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي المرض.وبحسب السلطات الصحية الصينية، فقد ارتفعت أعداد الوفيات في عموم الصين إلى 3226 شخصا، منها 3111 في مقاطعة هوبي وحدها، وذلك بنهاية يوم الإثنين، منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي.وسجلت الصين ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت تسجيل 21 إصابة جديدة بنهاية يوم 16 مارس، ارتفاعا من إصابة 16 حالة فقط الأحد.لكن المفارقة أن مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء في العالم كله، شهدت الإثنين أقل عدد من الإصابات منذ بدء تفشيه، وهو إصابة واحدة فقط خلال 24 ساعة، وذلك انخفاضا من أربع إصابات الأحد.لكن المقاطعة سجلت وفاة 12 شخصا، الإثنين، من بين الـ13 وفاة في عموم الصين جراء الفيروس، مقابل 14 الأحد في مقاطعة هوبي.ويواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تحوله إلى وباء عالمي، تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.وسجلت أكثر من 181 ألف إصابة و7138 وفاة بالفيروس على الأقل في 142 بلدا حتى مساء الإثنين.

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