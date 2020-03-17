الشارع العراقي يرد على ترشيح الزرفي بالرفض

2020/03/17 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص ما ان انتشر خبر تكليف محافظ النجف الاسبق، عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لعادل عبد المهدي، كالنار في الهشيم، حتى انتشرت علامات الذهول في اوساط الشعب العراقي، فمنهم من راجع ذاكرته عن الزرفي الذي اقصي من منصبه كمحافظ بقضية فساد، ومنهم من راجع سيراته الذاتية وعلاقته مع الجانب الامريكي، ومنهم […]

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