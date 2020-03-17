تحالف الفتح: حان الوقت لتكليف هادي العامري لرئاسة الحكومة

2020/03/17 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، على أنباء ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المرتقبة.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “الآن وفي هذا الوقت الحرج يجب علينا أن نتخذ قرارا حاسما لما يقتضيه الموقف ونختار الرجل المناسب في المكان المناسب، رجل برز وأثبت شجاعته ومواقفه في ساحات المعارك وضد […]

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