صحة البصرة تسجل حالة وفاة لامرأة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

2020/03/17 | 08:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة في البصرة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لامرأة داخل مستشفى الصدر التعليمي تبلغ من العمر 59 عاما.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي، ان "هذه المرأة كانت تعاني من عدة امراض مزمنة و بعد ظهور اعراض الفيروس عليها ارسلت عينة من تحاليلها الى مختبرات البصرة واظهرت النتيجة انها موجبة وعليه فأن صحة البصرة ارسلت العينات مجدداً الى بغداد كونه المختبر المركزي الذي تعتمد من خلاله النتائج النهائية".

واشار التميمي الى ان "الكوادر الصحية قامت بتعفير وتعقيم الردهة ومنزلها و وضع الملامسين لها تحت الحجر الطبي المنزلي واخذ عينة منهم لغرض تحليلها"، مؤكدا ان "هذه الحالة لم تكن قادمة في اي دولة سجلت فيها اصابات بالفيروس".

واوضح ان "الجثة لن يتم التعامل معها ودفنها الا بعد ورود النتائج النهائية من بغداد."

ودعا التميمي المواطنين العائدين من اي دولة سجلت اصابات بالفيروس الى ضرورة اجراء الفحوصات الطبية في حال الشعور بأي اعراض للفيروس وكذلك اجراء الحجر المنزلي والابتعاد عن الخروج لضمان صحة الجميع.

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