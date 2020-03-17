تأكيدات بتأجيل يورو 2020 لإنقاذ دوريات أوروبا

2020/03/17 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة فايننشال تايمز ، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيعلن اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا 2020؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن البطولة سيتم تأجيلها للسماح لمسابقات الدوري المحلية باستكمال موسمها، وتفادي خسائر مالية كبيرة.

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