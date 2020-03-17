البصرة تسجل حالة وفاة لأمراة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا

2020/03/17 | 09:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة جنوبي العراقي، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا.وبحسب صحة المحافظة فأن امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً توفيت اليوم الثلاثاء، كانت تعاني من امراض مزمنة دخلت الى المستشفى بعد ان ظهرت عليها اعراض لفيروس كورونا.وذكرت أنه تم ارسال نتائج فحوصاتها للعاصمة بغداد للتأكد من اصابتها.واعلنت البصرة في التاسع من الشهر الجاري عن تسجيل أول حالة وفاة لرجل مسن بفيروس "كورونا" بعد قدومه من إيران.واعلنت الصحة العراقية امس الاثنين تسجيل 133 اصابة بفيروس كورونا من ضمنها اقليم كوردستان-37 حالة-، ومجموع حالات الشفاء: وصلت الى 32 بينما توفي جراء الفيروس 10 اشخاص.

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