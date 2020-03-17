انباء عن احتمال تكليف الزرفي اليوم لرئاسة الحكومة

2020/03/17 | 09:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر اخبارية عراقية عن احتمال تكليف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي برئاسة الحكومة العراقية الانتقالية....

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