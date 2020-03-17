صديق عبد الهادي - بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان - الحلقة السادسة

2020/03/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي (*) مشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودان مشروع الجزيرة نموذجاً/(*) موضوعة أو ظاهرة الإستيلاء على الأرض/(*) ولماذا أضحى الآن إمتلاك الأرض، وتمليكها محل إهتمام العالم؟!/وعلى نهايات الحكم التركي- المصري أصبح هناك نظامان لملكية الأرض، "الأول الملكية الفردية وكانت غالباً في الأراضي الزراعية على ضفاف النيل، والتي بدأت تشهد في أخريات الحكم التركي- المصري تحركاً نحوها، ......

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