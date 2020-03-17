التيتي الحبيب - خطر تغيير المعطيات الأساسية للأرض

2020/03/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب في التعريفات المتداولة والتي لها اسس هو ان المغرب بلد فلاحي.بلد الزراعات المتنوعة والغابات الواسعة والأنهار والوديان كما الجبال خزان الثلوج.هذا المعطى الطبيعي تعرض للإتلاف بقوة وعمق يجعل المغرب يفقد صفة البلد الفلاحي بامتياز فمن المسؤول؟المسؤولية مشتركة بين الانسان والطبيعة وان كانت مسؤولية الطبيعة تشتمل الى حد كبير مسؤولية الانسان.فبالمجمل نقول ان المسؤولية الرئيسية تعود للإنسان.د......

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