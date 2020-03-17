مسيرات حاشدة في البصرة رفضا لترشيح الزرفي

2020/03/17 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة خرجت في محافظة البصرة ليلة امس مسيرات حاشده تستنكر تكليف عدنان الزرفي رئيسا للوزراء.وقال مراسل “العهد نيوز” في البصرة، ان “المتظاهرين رددوا شعارات ضد هذا الترشيح، مثل (يازرفي شيل ايدك هذا الشعب ميريدك) و (يعابيه الله الورط الزرفي بهيج ليله مصخمه) و (هم كورونا وهم الزرفي حاشى لله)”.كما عجت مواقع […]

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