2020/03/17 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل اثنين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى

يتبع.



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بغداد اليوم - الديوانية

أعلن قائد شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي، الاثنين، رفع حظر التجوال في المحافظة.

وقال منخي في بيان، ان "يوم غد الثلاثاء لايوجد حظرا للتجوال"، داعيا "اهالي الديوانية للاقتصار الحركة للحاجات الضروري

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، الاثنين (16 اذار 2020)، عن الجهات والاطراف المستثناة من حظر التجوال المقرر فرضه مساء يوم غد، فيما توعدت المخالفين للقرار.

وقالت الداخلية في بيان، إن "قرار حظر التجوال هو لقطع سلسلة انتقال فيروس

بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الاعلام الأمني، الإثنين، وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، انفجرت في قضاء طوز خرماتو، شرقي محافظة صلاح الدين

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