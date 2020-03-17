بي بي سي: الأميركان سينسحبون من 3 قواعد في العراق على الشريط الحدودي مع سوريا

2020/03/17 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت شبكة (بي بي سي) البريطانية، بأن القوات الأمريكية ستنسحب من 3 قواعد تتواجد فيها على الشريط الحدودي العراق من جهة سوريا، مؤكدة أن احتفالاً سيقام خلال أسبوع لتسليم القواعد الى العراق بشكل رسمي.

وقالت الشبكة نقلاً عن النسخة الفارسية لها، في تقرير، إن "الجيش الأمريكي سينسحب في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق".

وأضافت، أن "القرار القاضي بالانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لها في العراق، يشير إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد".

وتابعت، أن "ذلك يأتي وسط توترات متزايدة مع الحكومة العراقية وإيران".

ومضت الشبكة بالقول، إن "احتفالاً سيقام هذا الأسبوع في القائم، حيث ستسلم الولايات المتحدة رسمياً التجهيزات إلى الجيش العراقي لمساعدته على ضمان الأمن في المنطقة، وعليه سينتهي أي تواجد أميركي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا".

يتبع.



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