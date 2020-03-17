صحة البصرة: وفاة إمراة تبلغ من العمر 59 عاماً يشتبه بإصابتها بـ”كورونا”

2020/03/17 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة عن تسجيل حالة وفاة في البصرة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا لامرأة داخل مستشفى الصدر التعليمي تبلغ من العمر 59 عاما.وقال مدير الدائرة عباس التميمي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان هذه المرأة كانت تعاني من عدة امراض مزمنة و بعد ظهور اعراض الفيروس عليها ارسلت عينة من تحاليلها الى […]

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