طبابة الحشد الشعبي ترفد بابل بمستشفى ميداني لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 09:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفدت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، دائرة صحة بابل بمستشفى ميداني لمساعدة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي وفي اطار حملتها للوقاية من فيروس كورونا رفدت دائرة صحة محافظة بابل بمستشفى ميداني لمواجهة الفيروس.وأضاف، أن طبابة الحشد الشعبي

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