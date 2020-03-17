ميزة سرية من واتسآب لحذف الرسائل المرسلة ذاتيا إلى الأبد

2020/03/17 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصمم واتس آب ميزة سرية تتيح للمستخدمين إرسال نصوص مخفية حيث تختفي رسائل التدمير الذاتي بعد فترة مختارة أي تمحو نفسها بنفسها من هواتف المستلمين.ويميل محبو الخصوصية إلى استخدام “واتس آب” لأن جميع الدردشات مشفرة، ما يحفظها في مأمن من أعين المتطفلين.ولكن وجود عدد هائل من الرسائل النصية المتراكمة على الهواتف الأخرى يمكن […]

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