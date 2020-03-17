بحيل سهلة وبسيطة.. كيف تقوي دفاعاتك ضد كورونا

2020/03/17 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الحالي لا توجد وصفة أو حبة سحرية من شأنها “تعزيز” مناعتنا ضد فيروس كورونا بين عشية وضحاها.وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة جيدة، فإن جهاز المناعة هو أغلى ما لدينا.ومع ذلك، نادرا ما نقدّر قيمة دفاعاتنا الأساسية حتى نُصاب بمرض ما.ويعمل نظام المناعة في أغلب الأوقات بهدوء تام، دون أن […]

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