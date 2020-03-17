هروب أكثر من 90 مرتزقا للجيش التركي بريف الحسكة

2020/03/17 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر أهلية في مدينة رأس العين السورية المعلومات التي تحدثت عن فرار أكثر من 90 إرهابيا من مرتزقة الجيش التركي ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة.وأشارت المصادر إلى أن “حالة من الفوضى تعم مدينة رأس العين بعد تسجيل العديد من حالات الفرار وترك المواقع من قبل المرتزقة نتيجة الامتناع عن دفع رواتبهم ما […]

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