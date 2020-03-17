بسبب كورونا .. الاسواق العراقية تشهد ارتفاعا بالاسعار

2020/03/17 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص شهدت الاسواق العراقية ارتفاعا بالاسعار، في مختلف المواد والسلع ان كانت على مستوى المحاصيل الزراعية او المواد الغذائية وكذلك الطبية.وقالت شبكة مراسلي “العهد نيوز”، في جميع المحافظات، ان “سعر الكمامة ارتفع من 250 آلى 2000 دينار، و سعر علبه الديتول من 1000 آلى 5000”.واضافوا المراسلين، ان “هناك بعض التجار […]

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