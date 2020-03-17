الصادقون تعلق على أنباء تكليف الزرفي بتكشيل الحكومة

2020/03/17 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت كتلة الصادقون، الثلاثاء، على أنباء تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.وقال القيادي في الحركة والمتحدث باسم كتلة صادقون محمود الربيعي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “واهم من يعتقد أن عراق الشهداء والمقاومين وبعد كل الانتصارات التي حققها ضد الارهابيين والمحتلين يمكن أن يسلم قيادُه لصبيان الامريكان والمستهترين”.‏وتابع، أن “توجيهات المرجعية العليا […]

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