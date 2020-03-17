شيوخ عشائر النجف يؤكدون تضامنهم مع الحشد الشعبي ويستنكرون الاعتداءات التي طالت مقراته

2020/03/17 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد شيوخ عشائر محافظة النجف الاشرف، امس الإثنين، تضامنهم مع الحشد الشعبي وقادته، منددين بالإعتداءات الأمريكية التي طالت مقراته والمنشآت المدينة في عدة محافظات.وشدد شيوخ عشائر المحافظة في بيان ختامي لاجتماع موسع عقدوه على، ان “الحشد الشعبي منظمة رسمية قدمت التضحيات ولها الفضل الكبير في تحرير ارض العراق من براثن داعش الإرهابي وحماية المقدسات”،

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