الطقس.. تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة والربيع يبدأ رسمياً الجمعة المقبل

2020/03/17 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة، مع دخول فصل الربيع رسمياً يوم الجمعة المقبل. وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “توقعات حالة الطقس تشير إلى ان اليوم هو بداية تأثير فعلي لحالة جوية ممطرة على المنطقة وتشمل بالاضافة للعراق كلا من السعودية، والكويت وبلادالشام، وايران”.وتابع […]

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