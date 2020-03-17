2020/03/17 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية (32) للقصف الكيمياوي الذي استهدف مدينة حلبجة في العراق أستذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد هذه المناسبة الأليمة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى السنويه لقصف حلبجه بالكيماوي من قبل صدام) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى السنويه لقصف حلبجه بالكيماوي من قبل صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).