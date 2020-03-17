2020/03/17 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي بفيروس كورونا.وأعلن نادي فلامنغو امس الإثنين إصابة جيسوس بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).