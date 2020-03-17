الرافدين: صرف سلف جديدة لأكثر من 400 متقاعد مدني وعسكري

2020/03/17 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 400 متقاعد”.وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق […]

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