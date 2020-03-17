2020/03/17 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان اثنين من افراد الشرطة استشهدا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.وقال المصدر ،ان” اثنين من افراد الشرطة استشهدا بانفجار عبوة ناسفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).