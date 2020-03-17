عدلي عبد القوي العبسي - من نوويه ترومان الى بيولوجيه ترامب

2020/03/17 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي التاريخ الاميركي الاجرامي يعيد نفسهذهنيه الاجرام نفسها و اليد القذره الصهيونيه الماسونيه هي نفسها فيروس كورونا اشبه بقنبله بيولوجيه تطال في تأثيرها التدميري العالم اجمع وفي اللحظه التي يتجهز كثيرون لاعلان خساره اميركا معركتها مع خصومها الشرقيين الصين وروسيا وحلفائهما على كل المستوياتتلجأ اميركا المهزومه وحلفائها الى هذا الخيار الشمشوني المتهور الذي ......

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